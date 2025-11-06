Tusam apuntó directamente contra Nicolás Occhiato y LUZU TV. El mentalista aseguró sentirse ninguneado por la industria y afirmó que el formato del streaming no es nuevo, sino que él lo introdujo en el país hace más de dos décadas.

La declaración se dio en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde el hipnotizador no ocultó su malestar.

“Estoy indignado y decepcionado”, comenzó diciendo. Luego explicó que, a finales de los años 90, participó de las primeras experiencias de transmisiones digitales en el país.

“Hace 25 años existía America Online, un portal donde todo pasaba por ahí. Los primeros streamings se hicieron en Puerto Madero y yo estaba ahí. La idea era unir el continente y lo logramos. Yo fui el primero. Lo inventé yo el streaming o al menos lo traje a Argentina. Me indigna que digan que lo hizo Occhiato”, sostuvo con firmeza.

Tusam liquidó a Nicolás Occhiato: “El que inventó el streaming fui yo y él está inflado”

TUSAM RECLAMA RECONOCIMIENTO

Tusam comparó su experiencia con lo que vivió durante su participación en los programas de Marcelo Tinelli, donde, según remarcó, tampoco recibió el reconocimiento que sentía merecer.

“En el programa de Marcelo, mi segmento era el que más medía y nunca se dijo. Vengo acostumbrado a que no valoren mi trabajo. Hicimos la primera hipnosis transmitida, las primeras meditaciones en vivo, transmisiones desde el Obelisco. También durante cuatro temporadas abrimos desde Punta del Este para Latinoamérica”, recordó.

Respecto a Occhiato, su juicio fue contundente, aunque dejó una salvedad: “Nicolás Occhiato está inflado, aunque reconozco que hoy está ahí y su trabajo es genuino. Pero todos sabemos que en esta industria hay cosas que se agrandan”.