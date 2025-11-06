La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la actriz española Carmen Maura, protagonista del filme Vieja Loca; la argentina Julieta Cardinali es otra de las celebridades que se sentarán con la diva.

Julieta Cardinali en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el presentador y locutor de radio argentino Fernando Bravo y el flamante guionista y director de cine Juan José Campanella.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 8 de noviembre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La noche cinéfila acompañará a La Chiqui con la participación de Juan José Campanella en la mesaza. También dirán presente el conductor Fernando Bravo y la actriz, Julieta Cardinali.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana, al presentador y periodista de TN y eltrece Federico Seeber y al cantante y músico argentino Manuel Wirzt.

Federico Seeber en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana a la bailarina y esposa de Christian Sancho, Celeste Muriegra, a los actores Manuel Vicente y Alejandra Radano, reconocida esta última por su interpretación en la obra Drácula y él por su rol en la serie El Encargado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.