A 27 años del primer capítulo de Verano del ’98, Dolores Fonzi recordó su paso por la exitosa ficción adolescente de Cris Morena, donde también dio sus primeros pasos como actor su hermano, Tomás.

Invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, la actriz repasó su historia, y cuando llegó el momento de hablar de Verano del ’98, la nostalgia apareció en escena… y también el chisme.

Dolores Fonzi recordó su paso por Verano del ’98 y reveló secretos del detrás de escena (Otro día perdido, eltrece)

“Era un grupo muy divertido. A una cuadra de donde grabábamos estaba el Tren de la Costa”, recordó Dolores, mientras sonaba de fondo la canción de la novela.

Evocando aquellas épocas felices, Fonzi continuó: “Costa Esmeralda era una ciudad. El mundo de Cris Morena era impresionante. Era una ciudad montada para la serie. Fue increíble”.

Y agregó divertida: “Las lanchas paraban en el kiosco a comprar cigarrillos pensando que era real”.

Dolores Fonzi recordó momentos de Verano del '98 (Foto: Telefe)

DOLORES FONZI: “EN VERANO DEL ’98 ÉRAMOS UN BARDO MAL”

“¿Eran todos amigos?”, le preguntó el conductor de eltrece.

Con sinceridad, la actriz contestó y ventiló: “Estaban los pequeños y estábamos los grandes. Éramos un bardo mal. Todo, todo. Era una endogamia loca. Yo tenía 19 años”.

Por último, sobre su salida de la telenovela, recordó: “Me fui de Verano después de tres años para hacer Plata quemada”.

