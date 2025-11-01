La noche del viernes fue pura alegría en el Teatro El Nacional. Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández encabezaron un festejo inolvidable junto a todo el elenco de “La Cena de los Tontos”, la comedia que se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla.

El motivo no fue menor: la obra alcanzó la impresionante cifra de 140.000 espectadores en Buenos Aires. Un número que no solo marca el éxito de la temporada, sino que también anticipa una despedida a pura emoción antes de su desembarco en la costa.

El elenco se prepara para vivir un fin de semana especial: “La Cena de los Tontos” se despide de la cartelera porteña este finde, cerrando una etapa que quedará en la memoria del público y de los artistas.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández celebraron su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

Pero la fiesta no termina ahí. El próximo 26 de diciembre, la comedia debutará en Mar del Plata, donde buscará repetir el suceso y conquistar al público de la ciudad balnearia durante la temporada de verano.

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE LA CENA DE LOS TONTOS

Laurita Fernández celebró su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

Martín Bossi celebró su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

Gustavo Bermúdez celebraron su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

