La noche del viernes fue pura alegría en el Teatro El Nacional. Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández encabezaron un festejo inolvidable junto a todo el elenco de “La Cena de los Tontos”, la comedia que se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla.
El motivo no fue menor: la obra alcanzó la impresionante cifra de 140.000 espectadores en Buenos Aires. Un número que no solo marca el éxito de la temporada, sino que también anticipa una despedida a pura emoción antes de su desembarco en la costa.
El elenco se prepara para vivir un fin de semana especial: “La Cena de los Tontos” se despide de la cartelera porteña este finde, cerrando una etapa que quedará en la memoria del público y de los artistas.
Pero la fiesta no termina ahí. El próximo 26 de diciembre, la comedia debutará en Mar del Plata, donde buscará repetir el suceso y conquistar al público de la ciudad balnearia durante la temporada de verano.
LAS FOTOS DEL FESTEJO DE LA CENA DE LOS TONTOS
Fotos: Movilpress.