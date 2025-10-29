El horóscopo chino 2026 ya tiene protagonista: el Caballo de Fuego, el animal más apasionado, indomable y explosivo del zodíaco oriental. Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru Dari, este ciclo que comienza el 17 de febrero de 2026 marcará un antes y un después, tanto a nivel personal como colectivo.

En una entrevista con Clarín, la experta, referente de la astrología china en Argentina desde hace más de cuarenta años, advierte que “en el año del Caballo de Fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen”.

Cuáles son las predicciones para el dinero y la suerte en el horóscopo chino 2023.

Leé más:

Horóscopo chino de octubre 2025: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

QUÉ SIGNIFICA EL AÑO DEL CABALLO DE FUEGO EN EL HORÓSCOPO CHINO

El año 4724 del calendario lunar se extenderá hasta el 6 de febrero de 2027 y estará atravesado por la energía Yang, una fuerza activa y expansiva que, según los principios del Tao, invita a la acción, la transformación y a tomar riesgos calculados.

“El Caballo de Fuego es creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental. Cuando el fuego lo enciende, trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad”, asegura Squirru.

LAS CLAVES DEL 2026, AÑO DEL CABALLO DE FUEGO, SEGÚN LUDOVICA SQUIRRU

En su nuevo libro, Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B), la astróloga propone entender la esencia de este signo para encontrar una guía imprescindible, no solo para la vida individual, sino también para leer los tiempos colectivos que se vienen.

Foto: Web

El ciclo del Caballo de Fuego será intenso, con cambios abruptos, desafíos inesperados y la necesidad de adaptarse a escenarios en constante movimiento. La energía Yang empuja a salir de la zona de confort, a animarse a lo nuevo y a buscar el crecimiento personal y profesional.

El año del Caballo de Fuego promete ser un verdadero sacudón: movimientos, revoluciones y la chance de reinventarse.

Leé más:

Horóscopo Chino: los signos que deberán cuidarse de estafas y problemas económicos en octubre

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.



