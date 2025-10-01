Octubre de 2025 no será un mes más para quienes siguen el horóscopo chino. Bajo la energía del mes del perro, la reconocida astróloga Ludovica Squirru advierte que se vienen semanas de pruebas, pero también de recompensas para quienes sepan moverse con paciencia y autenticidad.

La especialista, referente indiscutida en astrología oriental, compartió sus predicciones para cada uno de los 12 animales del zodíaco chino.

Según Ludovica, este ciclo invita a reflexionar sobre la lealtad, la amistad y los vínculos afectivos, en un año que sigue marcado por la intensidad de la Serpiente.

Predicciones signo por signo: qué dice Ludovica Squirru para octubre 2025

Rata: El mes puede sentirse como un retroceso, pero en realidad es una etapa de transmutación positiva . No es recomendable buscar un embarazo: la combinación energética no es armónica.

Búfalo: Octubre será de todo o nada en el amor. Los romances que empiecen en la primera mitad del mes difícilmente prosperen, pero los que surjan después del 15 podrían consolidarse en compromisos más serios.

Tigre: Fechas clave: 12 y 24 de octubre . Es el momento ideal para cerrar asuntos pendientes, pero no para iniciar proyectos nuevos. Si acelerás el ritmo, la energía puede traer complicaciones en negocios y relaciones.

Conejo: El perro ayuda a soltar cargas emocionales. Los más jóvenes encontrarán nuevas pasiones creativas y mejor descanso. Octubre se presenta como un mes de ternura y claridad mental .

Dragón: Mes desafiante pero introspectivo. La energía del perro ayuda a centrarse y a crear nuevas rutinas saludables. Buen momento para cuidar cuerpo y mente.

Serpiente: Gran oportunidad para sanar y perdonar . Terapias como meditación, taichi o música con frecuencias específicas favorecen el equilibrio mental y la paz interior.

Caballo: El mes estará envuelto en rumores y tensiones colectivas. Se recomienda evitar tumultos, reuniones masivas o discusiones innecesarias. Mejor enfocarse en lo personal y mantener el autocontrol.

Cabra: Octubre invita a sanar heridas y cuidar la salud emocional. Si no lo hacés, podrías perder estabilidad en el trabajo o en las relaciones.

Mono: La interacción perro-serpiente da claridad mental. Es un mes para reflexionar y no para tomar decisiones apresuradas.

Gallo: El mes de tu signo revela secretos y te pone en el centro de la escena. Habrá noticias importantes para los nacidos en 1958, 1970 y 1982 . Tiempo de aprender a poner límites y cuidar a los más jóvenes.

Perro: Los nacidos en 1995 y 2007 sentirán deseos de formalizar relaciones, pero conviene esperar. En la segunda mitad del mes podrían aparecer desafíos de salud, sobre todo para los nacidos en 1947, 1959 y 1971 .

Cerdo: Octubre es ideal para cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. La energía del perro ayuda a soltar y prepararse para nuevos comienzos.

Consejos de Ludovica para atravesar el mes del perro

La astróloga dice que octubre será un mes para sanar, reflexionar y cuidar los vínculos. No es momento de acelerar ni de tomar decisiones impulsivas. La clave estará en la paciencia, la autenticidad y el trabajo interno.