En un emocionante momento de Los 8 Escalones, programa de eltrece conducido por Pampita, cuando el participante Alexander se coronó ganador, luego de haber vivido un dramático hecho.

Al joven le habían robado todas sus herramientas y materiales de trabajo. La conductora no pudo evitar conmoverse, recordando un episodio similar que le tocó vivir en septiembre, cuando sufrió un robo en su propia casa.

La solidaridad de Pampita con un participante en Los 8 Escalones

Alexander ganó la ronda final del programa y, entre la emoción del momento, se dirigió al público y a sus seres queridos: “Gracias, Bianca. Gracias, Cielo. Gracias, Jesy. Gracias, de verdad, por esta oportunidad. Vine a ganar y bueno, gracias, de verdad. Fue un mal momento. Hoy voy a poder recuperar todo lo que perdí”.

Ante la empática mirada de Pampita, el joven contó que se endeudó tras el robo: “Me endeudé totalmente. Pedí préstamos y compré algunas herramientas, solamente las que me alcanzaron. Hay máquinas más lindas que esas que todavía no puedo recuperar, pero de a poquito, con el fruto de mi trabajo, voy a volver a tener todo”.

El apoyo de Pampita y la solidaridad del público

“Algo se va a poder comprar de todas esas máquinas. Te entiendo ese momento de impotencia. Decís: ‘¿cómo empiezo de cero, de vuelta con esto?’”, le dijo la conductora.

“De a poquito y con el esfuerzo de tu trabajo vas a poder. Ayudémoslo, que le robaron todo”, concluyó Pampita, luego de que Alexander contara que es carpintero y hace herrería.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.