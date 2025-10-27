Pampita le da su toque a Los 8 escalones y no sólo hace las preguntas para avanzar paso a paso, sino que brinda una mirada distendida ante cada secuencia.
Hace pocas semanas, permitió un ida y vuelta seductor entre un participante y Evangelina Anderson, entre otras escenas divertidas.
Incluso, cuando ingresan en la etapa de reconocimiento musical o de información vinculada a ese arte, la conductora baila al aire, fiel a su estilo.
PAMPITA HIZO CANTAR A UNA PARTICIPANTE
Esta vez, en un duelo mano a mano entre dos participantes, Pampita les preguntó a qué se dedicaban.
Carolina, una de ellas, dijo que era cantante y la conductora le pidió: “A ver, cantame un poquito”. La participante optó por un tema de Aerosmith.