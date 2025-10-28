La espera terminó y el cazador favorito del apocalipsis vuelve con todo. Norman Reedus regresa como protagonista de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon junto a Melissa McBride y por eso habló con M-Show sobre estos nuevos episodios.

El esperado estreno será el lunes 3 de noviembre a las 22:00 por el canal AMC -Cablevisión (319), Telecentro (416/HD 1036), Claro TV (330) y Supercanal (424)- y esta nueva etapa, Daryl y Carol continúan su viaje para volver a casa y reencontrarse con quienes aman.

Entre las sorpresas de esta temporada destaca la presencia de Candela Saitta (Máxima), la joven actriz argentina que interpreta a Justina, una inesperada aliada del cazador.

La argentina Candela Saitta con Norman Reedus en TWD: Daryl Dixon (Foto: @candesaitta_)

Leé más:

Otro viernes de locos llega a Disney+: fecha de estreno, reparto y todo lo que tenés que saber

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.