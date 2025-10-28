Netflix sorprendió con el anuncio de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios que reunirá a grandes talentos de toda América Latina.

La esperada entrega está planificada para estrenarse durante el 2026 en la plataforma.

La historia está basada en la novela The World Jones Made del legendario escritor estadounidense Philip K. Dick, marcando la primera adaptación audiovisual en español de una de sus obras.

El proyecto cuenta con Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner y con un equipo de dirección de lujo: Vicente Amorim (Senna), Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y Jesús Braceras (Barrabrava).

El elenco principal lo integran Enzo Vogrincic (La sociedad de la nieve), Emiliano Zurita (Nadie nos vio partir), Delfina Chaves (Máxima), Marleyda Soto (Cien años de soledad) y Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido).

Una producción latinoamericana de máxima ambición

Coproducida por K&S Films (El Eternauta) y Electric Shepherd Productions (The Man in the High Castle), la serie buscará posicionar a Latinoamérica en el mapa de la ciencia ficción global.

“Será una producción de máxima ambición, sin precedentes en América Latina, que demostrará que este tipo de historias también pueden contarse desde nuestros países, en español y con la máxima calidad”, aseguró Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para la región.

Por su parte, Isa Dick Hackett, hija del escritor y productora ejecutiva del proyecto, destacó:

“La adaptación de Mateo Gil es ingeniosa y audaz, y mantiene la esencia de la historia original. La pasión del equipo latinoamericano es realmente inspiradora.”

De qué trata El futuro es nuestro

La historia transcurre en el año 2047, en un mundo devastado por el colapso ecológico. En medio del caos surge el FedSur, una coalición de países sudamericanos que impone medidas extremas para proteger la naturaleza.

Cuando una misteriosa voz en internet comienza a predecir el futuro, el policía Hugo Crussí (interpretado por Marco Antonio Caponi) descubre que detrás está Jonás Flores (Enzo Vogrincic), un joven predicador que se convierte en líder espiritual del continente.

Su movimiento promete la salvación frente al cambio climático, pero también desata una revolución que pone en jaque al orden mundial. Crussí deberá enfrentarse a un enemigo que ya ha previsto cada uno de sus pasos.

Un equipo técnico de primer nivel

El proyecto reúne a figuras destacadas del cine y la televisión latinoamericana:

Fotografía: Adrián Teijido ( Ainda Estou Aqui ) y Luis Sansans ( Narcos, Narcos México )

Diseño de producción: Carlos Y Jacques ( Pedro Páramo )

Dirección de arte: Julián Romera ( El Eternauta )

Vestuario: Patricia Conta

Música: Roque Baños

Montaje: David Gallart

Los guiones fueron desarrollados por Mateo Gil, Laura Santullo, Camila Brugés Gómez (Cien años de soledad) y Kyzza Terrazas, conformando un dream team creativo regional.

Ficha técnica resumida

Título: El futuro es nuestro

Formato: Miniserie (8 episodios)

Basada en: The World Jones Made de Philip K. Dick

Showrunner: Mateo Gil

Dirección: Vicente Amorim, Daniel Rezende, Jesús Braceras

Producción: K&S Films y Electric Shepherd Productions

Elenco: Enzo Vogrincic, Delfina Chaves, Emiliano Zurita, Marleyda Soto, Marco Antonio Caponi, Fernán Mirás, Alfredo Castro, Antonia Zegers y más.

Cuándo se estrena

Netflix aún no confirmó la fecha de estreno de El futuro es nuestro, pero se espera que llegue a la plataforma durante 2026.

La serie promete convertirse en uno de los grandes estrenos de ciencia ficción en español y posicionar a Latinoamérica como un nuevo epicentro del género distópico.