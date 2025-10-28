Amazon Prime Video renueva su catálogo con una potente selección de estrenos para noviembre de 2025.

Entre series nuevas, regresos esperados y películas que prometen dar que hablar, el mes llega cargado de opciones para todos los géneros: desde thrillers y romances internacionales hasta terror psicológico y animación familiar.

A continuación, un repaso por los principales estrenos de noviembre en Prime Video, con fechas y sinopsis para no perderse nada.

📅 1 de noviembre – Dime Tu Nombre

Ambientada en España en 1997, esta nueva serie mezcla drama rural y elementos sobrenaturales. En Río Blanco, un pueblo agrícola que recibe trabajadores marroquíes, un mal ancestral amenaza con despertar y romper la frágil convivencia. Una historia oscura sobre prejuicios, culpa y secretos enterrados.

💞 3 de noviembre – Encantado de No Conocerte

Desde Corea del Sur llega esta comedia romántica que une a una periodista política caída en desgracia y a un actor en decadencia. Entre rodajes, escándalos y segundas oportunidades, Encantado de No Conocerte promete una historia tierna, divertida y llena de química inesperada.

🎓 7 de noviembre – Maxton Hall: Un Mundo Entre Nosotros (Nueva temporada)

Vuelve el fenómeno juvenil alemán que conquistó a los fans de After y Élite. Ruby y James enfrentan el golpe más duro de su relación cuando una tragedia familiar amenaza con separarlos para siempre. Drama, pasión y lujo universitario en Oxford.

🦇 10 de noviembre – La Batifamilia

El universo animado de Un Pequeño Batman Navideño se expande con esta nueva comedia de superhéroes. Batman, Robin y compañía regresan con aventuras más disparatadas, humor para toda la familia y una estética única.

💥 12 de noviembre – Un Día Fuera de Control

Una comedia de acción frenética protagonizada por un padre desempleado que, tras conocer a un vecino sospechosamente amable, se ve envuelto en una cadena de persecuciones, explosiones y enredos desopilantes.

🇦🇷 14 de noviembre – Belén

La película argentina seleccionada para representar al país en los Premios Oscar y Goya llega al streaming. Basada en hechos reales, Belén cuenta la historia de Julieta, una joven tucumana acusada de aborto ilegal, y de su abogada Soledad Deza, quien desafía al sistema judicial para defenderla. Un drama judicial conmovedor que marcó un antes y un después.

👻 14 de noviembre – Malicia

Para los amantes del terror, esta historia reúne a seis amigos en una cabaña en el bosque… donde el verdadero mal se manifiesta entre ellos. Oscura, intensa y sangrienta: ideal para una noche de sustos.

⚔️ 19 de noviembre – The Mighty Nein

Basada en la exitosa campaña de Critical Role, esta serie de fantasía sigue a un grupo de criminales e inadaptados que deberán evitar que un artefacto mágico caiga en las manos equivocadas. Una épica mezcla de magia, humor y acción al estilo Dungeons & Dragons.

🎄 21 de noviembre – 31 Minutos: Calurosa Navidad

Los fanáticos del icónico programa chileno celebran su regreso con un especial navideño lleno de humor y ternura. Juan Carlos Bodoque viaja al Polo Norte para recoger los regalos del pueblo de Titirilquén, mientras Mario Hugo intenta montar un show desastroso.

🔫 26 de noviembre – Asiento Mortal

Un thriller de supervivencia con altas dosis de adrenalina. Tras salir de prisión, un padre huye con su hija por el desierto mientras una peligrosa banda los persigue. Entre tiroteos y desolación, padre e hija encontrarán redención y amor incondicional.

💣 28 de noviembre – ¡Armados!

El mes cierra con pura acción. Un ex policía con un oscuro pasado mafioso deberá enfrentarse a un nuevo líder criminal en una sola noche para proteger a su familia. Explosiva, violenta y con ritmo imparable.

🎬 Un mes con grandes apuestas

Noviembre se perfila como uno de los meses más potentes del año en Amazon Prime Video, con producciones internacionales de alto nivel, historias locales con impacto global y estrenos que combinan entretenimiento, emoción y calidad cinematográfica.