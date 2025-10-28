La semana pasada, Laura Ubfal brindó información sobre cuánto le paga Tini a sus bailarinas y se abrió una fuerte polémica.

La periodista afirmó en LAM que la cantante reparte honorarios de 200.000 pesos a sus bailarines y aseguró que Lali paga el doble.

“Hay enojo entre los bailarines de Tini”, aseveró Ubal y creó un manto de tensión que ahora fue disipado por quienes saltan a escena.

Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura (Imágenes del Instagram @tinistoessel)

BAILARINAS DE TINI LE RESPONDEN A LAURA UBFAL

Damasia Ochoa alzó la voz por sus colegas y publicó un contundente video: “El viernes, Laura Ubfal aseguró que las bailarinas de Tini se estaban quejando porque les pagaba 200.000 pesos y Lali les paga 400.000”.

La bailarina arremetió: “Mentira, porque no hay ningún bailarín que haya estado con Lali. ¿200.000 qué? ¿El ensayo, la hora de ensayo, el show, todo el proceso? Si vamos a hablar, hablemos con datos. Hay que ser mala leche…”.

Para cerrar, afirmó: “Una piba que le da trabajo a un montón de gente en un momento súper complicado, en una industria muy cascoteada como la del arte. Le da laburo a bailarines, maquilladores, peinadores, músicos, iluminadores, técnicos, de sonido… Me puedo quedar toda la tarde diciendo la cantidad de laburo que da Tini”.