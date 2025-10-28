Destacadas figuras del mundo del entretenimiento y la gastronomía en un encuentro especial enCasa Néctar en Palermo, en el marco de una campaña de concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad principal fue una Clase de Cocina Consciente, dirigida por la reconocida chef Toti Quesada, en la que las participantes exploraron hábitos saludables y sostenibles, el impacto de la alimentación en la salud y la importancia del cuidado personal y la prevención del cáncer de mama.

Entre las invitadas especiales se encontraban Evangelina Anderson, Gege Neumann, Helena Otamendi, Valen Salezzi, Nina Caram, Rosario Cleris y Martina Aynié, quienes compartieron un espacio de aprendizaje, bienestar y reflexión convocadas por Estée Lauder Companies (ELCA).