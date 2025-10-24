Uno de los grandes desafíos cuando se busca bajar de peso o se vive con diabetes es resistir la tentación de los dulces. Pensando en eso, Romina Pereiro —nutricionista e integrante del staff de Ariel en su salsa— compartió una receta simple y deliciosa para disfrutar sin culpa: bombones saludables ideales para esos momentos de antojo.

“¡No contienen harinas ni azúcares y son tan ricos!”, aseguró la especialista, que además explicó paso a paso cómo prepararlos en casa.

Crédito: Instagram

PASO A PASO

La propuesta rinde ocho bocaditos y se realiza con ingredientes fáciles de conseguir: yogur natural, coco rallado, leche en polvo, cacao amargo, edulcorante y un toque de esencia de vainilla. Solo hay que mezclar todo en un bowl hasta integrar bien, llevar al freezer hasta que tome consistencia y luego formar bolitas que se pasan por coco rallado.

Tras unos minutos más en el freezer, quedan listos para disfrutar. Una opción práctica, rica y sin culpa, perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor.