A tres años de la separación de Jorge Rial, Romina Pereiro habló de la detención de Morena Rial, quien asumió sus responsabilidades en el robo que le imputaron y en las próximas horas será excarcelada.

“Lo de Morena me puso triste. Estoy esperando que todo se resuelva de la mejor manera posible y que toda la familia pueda estar bien”, dijo la nutricionista en nota con A la Barbarossa.

Y continuó: “Con More hace un montón que no hablo y con Jorge la comunicación es muy eventual, cuando pasa algo, como cuando fue lo de su salud, que le mandé un mensajito de apoyo, pero nada más”.

CÓMO ERA LA RELACIÓN DE ROMINA PEREIRO CON MORENA RIAL CUANDO ESTABA CASADA CON JORGE

“¿Cómo era tu relación con Morena?”, le preguntó Georgina Barbarossa a Romina Pereiro.

“Por momentos, bien. En otros momentos tratábamos de convivir, no es que era mala. Hubo situaciones de público conocimiento. Pero no convivimos. Nunca tuve un problema puntual con ella. La agarré en la etapa de la adolescencia, de la rebeldía”, contestó la exesposa de Rial.

Cuando Pía Shaw le preguntó por el mensaje que le mandó a Jorge, empatizando con la problemática que está atravesando con su hija, Romina expresó: “Me dio angustia. Son situaciones que no son lindas para nadie. Y uno, habiendo compartido muchos momentos lindos, me angustió, me estresó. Yo me separé como hace tres años, estuvimos cuatro años juntos… pero con More nunca conviví”.

“Lo que pasó me sorprendió. Me asustó. Me preocupé. Todo junto… Ojalá que Morena se reencamine”, concluyó Romina Pereiro.

