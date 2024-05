Jorge Rial, luego de haberse divorciado de Romina Pereiro, rehizo su vida. Actualmente, está de novio con María del Mar Ramón. Sin embargo, sigue teniendo un fuerte vínculo con las hijas de su ex, Emma y Violeta.

En esta oportunidad, el conductor sorprendió al compartir a través de sus stories de Instagram una foto de su paseo al aire libre con las nenas de la nutricionista y una de sus dos hijas, Rocío Rial.

Distanciado de su otra hija, Morena Rial, el comunicador se mostró sonriente con las tres chicas durante una divertida tarde juntos. “Acá estamos...”, expresó, etiquetando a cada una, al pie de la foto en la que se los ve muy sonrientes y divertidos.

Rocío y Jorge Rial con Emma y Violeta. Foto: Instagram.

¿QUÉ DIJO ROMINA PEREIRO SOBRE LA BUENA RELACIÓN DE JORGE RIAL CON SUS HIJAS?

Tiempo atrás, Romina había aclarado que pese a su divorcio con Jorge, él seguía viendo a sus hijas.

“Se siguen viendo y tienen buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo con ellas sigue y es independiente del nuestro... Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar”, dijo Pereiro.

Romina Pereiro reveló cómo es el vínculo de sus hijas con su ex, Jorge Rial.

“Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular, lo llama directamente y arreglan”, contó en diálogo con Pronto.

“Después él me avisa y si no lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí y me parece lo más sano para todos”, agregó.

Jorge Rial y María del Mar Ramón. Foto: Movilpress.

“Tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro”, cerró Romina.