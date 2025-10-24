En plena etapa de cambios personales, Sabrina Rojas atraviesa un momento de renovación total, y eso también se refleja en su hogar.

La actriz y conductora de Pasó en América se mudó recientemente y decidió encarar un proyecto muy especial: la remodelación de un amplio espacio de su nueva casa para convertirlo en el playroom soñado de sus hijos, Esperanza y Fausto Castro.

Sabrina Rojas mostró la transformación del playroom que hizo para sus hijos en su nueva casa. CRÉDITO: Instagram

LOS DETALLES QUE EXPUSO SABRINA ROJAS

A través de sus redes sociales, Sabrina compartió con entusiasmo el proceso completo. “¿Se acuerdan de este ambiente de mi casa nueva? De a poco lo voy transformando para que sea un playroom para mis niños”, contó en un video donde mostró el antes y después del ambiente, que originalmente era un gran espacio vacío y ahora se transformó en un rincón de juego, descanso y diversión.

Con su habitual energía, la actriz documentó cada etapa de la obra, desde los primeros cambios hasta el resultado final. “Con esfuerzo lo fui dejando así”, expresó orgullosa, junto a un toque de humor que la caracteriza: “Realidad. Hermosa expectativa”.

El resultado final refleja el cariño y la dedicación que puso en cada detalle. El nuevo playroom combina confort y funcionalidad, con áreas para que los chicos jueguen, lean o se relajen. Colores cálidos, muebles cómodos y una decoración alegre completan el espacio, pensado para que Esperanza y Fausto puedan disfrutar y crear recuerdos inolvidables.