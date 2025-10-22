El martes por la noche se realizó la avant premiere de Los Renacidos, la película escrita y dirigida por Santiago Estéves, protagonizada por Marco Antonio Caponi y Pedro Fontaine y desde Ciudad te mostramos los famosos que dijeron presente.

Entre ellos estuvo Mónica Antonópulos, actual pareja de Caponi, quien estuvo con Camilo, el hijo de 13 años que tuvo con Coraje Ábalos en el 2012, y juntos posaron para nuestras cámaras.

Mónica Antonópulos y su hijo Camilo en el estreno de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

También asistieron a la noche de cine Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, así como los integrantes del elenco Oscar de la Fuente, Juan Ignacio Cané, Federico Liss y Verónica Gerez.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LOS RENACIDOS

Marco Antonio Caponi estrenó de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

El estreno de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

Mónica Antonópulos acompañó a Marco Antonio Caponi en el estreno de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

Mónica Antonópulos en el estreno de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

Florencia Bas en el estreno de Los Renacidos (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress