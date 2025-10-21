Fiel a su estilo, Jimena Barón volvió a sorprender en redes sociales al contar, sin filtros, una situación íntima de su vida en pareja. Desde Miami, donde disfruta de unas vacaciones junto a Matías Palleiro y su hijo, Arturo, la artista relató una tensa pelea que protagonizó con su novio apenas llegaron a la ciudad.

“Casi nos separamos”, confesó entre risas la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram, dejando a la vista la naturalidad con la que comparte su día a día.

Según relató, todo comenzó durante el trayecto hacia una cita que tenían en la ciudad estadounidense.

“Arturo se largó a llorar en el auto. Llegamos a la cita estresadísimos”, contó Barón, mientras de fondo se escuchaba la voz de Palleiro aclarando: “¡Vos! Yo estoy más relajado que nunca”.

EL EPISODIO EN EL AUTO

La discusión, que rápidamente se volvió cómica para sus seguidores, tuvo su punto más alto cuando Jimena relató la reacción de Matías al olvidarse un detalle mínimo.

“Frenaste en una estación de servicio como en las películas cuando te sigue la policía. Doblaste desesperado, para comprar el agua que te olvidaste”, relató entre carcajadas.

Luego, con tono de reproche, agregó: “Tenías que hacer una cosa. Te fuiste a correr y te dije: ‘Armás el bolso, por favor, yo lo cambio’. Pero te olvidaste del agua”.

Ante la queja, Palleiro se defendió: “No, no, no. Vos me pediste llevar la mamadera, no el agua. Mostrá el lado B”, respondió divertido.

Fue entonces cuando la intérprete de La Cobra escribió en sus historias: “Casi nos separamos en el auto hace diez minutos”, bromeando sobre la situación que, según aclaró después, terminó bien y no arruinó la cena que tenían planificada.