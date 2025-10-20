Por el Día de la Madre, Jimena Barón publicó un video para mostrar cómo fue sorprendida por Momo y Matías Palleiro.

Las imágenes son en el living de su casa, recién levantada. Momo le regaló un perfume con una tierna carta escrita a mano, donde le decía que era la mejor mamá del mundo.

Pero luego llegó el turno del obsequio de su pareja, que la sorprendió rotundamente por la decisión que tomó.

Así sorprendieron Momo y Matías Palleiro a Jimena Barón por el Día de la Madre | Créditos: Instagram @jmena

EL REGALO DE MATÍAS PALLEIRO A JIMENA BARÓN

Quien se dedica a la gestión deportiva le dio a su pareja un paquetito que contenía su pasaporte y un pasaje de avión para volar esa misma noche a Miami.

“¡No! ¡¿Qué?! ¿Es en serio?”, expresó sorprendida Jimena. Enseguida preguntó si Momo volaba y, entre risas, Matías le dijo que no porque tiene colegio.

Sí viajarían con Arturo, que es bebé. De hecho, al final del video se aprecia que están en Ezeiza, prontos a embarcar.