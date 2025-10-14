Por primera vez, Juana Viale y su hija Ámbar de Benedictis compartieron una producción de fotos para una campaña para el Día de la Madre.

LAS FOTOS DE JUANA VIALE Y ÁMBAR DE BENEDICTIS POR EL DÍA DE LA MADRE

La campaña muestra ese lazo único que une a madres e hijas, con imágenes que transmiten cercanía, complicidad y emoción.

La campaña tendrá un momento culminante el miércoles 15 de octubre con un evento exclusivo en Alcorta Shopping.

QUIÉN ES EL PADRE DE ÁMBAR, LA HIJA DE JUANA VIALE

Ámbar de Benedictis, de 30 años, es hija de Juana Viale y Juan De Benedictis —hijo del cantautor ítalo-argentino Piero—, y bisnieta de la emblemática Mirtha Legrand. Actualmente trabaja en StoryLab, la productora de su tío Nacho Viale.

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis (Foto: Ariel Grinberg / Clarin.com)

En 2021, Ámbar decidió probar suerte en París, donde se alojó en un departamento familiar mientras cursaba estudios de Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona. Sin embargo, tras completar el primer semestre, optó por regresar a la Argentina para enfocarse en el ámbito de la comunicación.

En 2023 incursionó en el mundo del modelaje, participando en una campaña para Caro Cuore titulada Bed Time Stories, en la que posó con conjuntos de lencería y tops inspirados en el concepto de “comodidad”.

Actualmente, está en pareja con Ignacio “Nacho” Pampín, de 25 años.