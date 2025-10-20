Julieta Prandi celebró el Día de la Madre y mostró en redes sociales lo honrada que se siente por ser mamá de Mateo y Rocco.
En su cuenta de Instagram publicó un book de fotos con ellos; allí también aparece Cristina, su madre.
El posteo de Julieta contó con imágenes de distintas épocas, de ellos atravesando distintas etapas de su vida, como cuando eran bebés, cuando iban al colegio, cuando egresaron e incluso disfrutando de hacer música o de días de vacaciones en la playa.
EL POSTEO DE JULIETA PRANDI POR EL DÍA DE LA MADRE
En su publicación, además de tiernas fotos, la actriz escribió un sentido mensaje: “Feliz día para todas las madres, las que están y las que ya no. Porque son las creadoras de todo. La raíz de cada árbol. Y somos por ustedes”.
A ello agregó: “Gracias mami por darme la vida. ¡Gracias a mis dos milagros por recordarme lo hermosa que es! Son mi razón de vivir, siempre”.