Julieta Prandi celebró el Día de la Madre y mostró en redes sociales lo honrada que se siente por ser mamá de Mateo y Rocco.

En su cuenta de Instagram publicó un book de fotos con ellos; allí también aparece Cristina, su madre.

El emotivo mensaje de Julieta Prandi por el Día de la Madre | Créditos: Instagram @jprandi

El posteo de Julieta contó con imágenes de distintas épocas, de ellos atravesando distintas etapas de su vida, como cuando eran bebés, cuando iban al colegio, cuando egresaron e incluso disfrutando de hacer música o de días de vacaciones en la playa.

EL POSTEO DE JULIETA PRANDI POR EL DÍA DE LA MADRE

En su publicación, además de tiernas fotos, la actriz escribió un sentido mensaje: “Feliz día para todas las madres, las que están y las que ya no. Porque son las creadoras de todo. La raíz de cada árbol. Y somos por ustedes”.

A ello agregó: “Gracias mami por darme la vida. ¡Gracias a mis dos milagros por recordarme lo hermosa que es! Son mi razón de vivir, siempre”.