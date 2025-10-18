Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el candidato a Diputados por LLA por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 18 de octubre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

Se tratará de una mesaza cargada de actualidad y debate político intenso en la que además, la diva tendrá a personaliades como la periodista Carolina Amoroso, que fue mamá el mes pasado, y con el doctor Jorge Tartaglione.

MIRTHA LEGRAND LE DIJO A FEDE BAL QUE ES MENTIROSO SERIAL Y ÉL REACCIONÓ

Fede Bal estuvo invitado en La Noche de Mirtha este sábado 4 de octubre y en un entretenido ida y vuelta con la conductora confesó por qué le duran poco sus amores: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.

A lo que la Chiqui Legrand le dijo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“; por su parte, el hijo de Carmen Barbieri respondió: ”Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”.

Fede Bal en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, resumió y repreguntó Mirtha y Fede explicó: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

“Y vos tre aburris... ¿cómo se los decís?“, siguió indagando y Fede se definió en el amor: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".

