La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 18 DE OCTUBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el candidato a Diputados por LLA por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli.

Foto: Instagram @lamesazarg Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Además, La Chiqui también dialogará con la periodista Carolina Amoroso, que fue mamá el mes pasado, y con el doctor Jorge Tartaglione.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 19 DE OCTUBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a la comediante Dalia Gutmann, y a los actores Ariel Staltari y Julio Mario Sibara​, más conocido como El Turco Naím.

También serán de la partida de este fin de semana la ex Gran Hermano Daniela Celis, qure hablará sobre la milagrosa recuperación de Thiago Medina, y el tenista campeón dle Mundo de dobles Gustavo “Gusti” Fernández.

