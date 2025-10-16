Las imágenes de Joel Ojeda escoltado por un grupo de policías bonaerenses, en medio de un operativo impulsado por la DDI de San Martín, provocaron la furia del ex Gran Hermano.

“Nunca estuve detenido, ni esposado”, aclaró el exnivio de Catalina Gorostidi.

Aunque luego reconoció: “Si allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quien sabe que, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN de mi vieja”.

Joel Ojeda se desahogó en X. Por: Fernando Gatti

“Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país. ¿No les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes", se quejó.

Joel Ojeda fue detenido en su casa tras un allanamiento. (Foto: DDI San Martín)

Al final, Joel Ojeda adelantó: “Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados”.

La investigación contra el ex Gran Hermano

Joel Ojeda fue detenido en su casa por Policía Judicial, personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, por promocionar casinos ilegales y se lo llevaron.

Los posteos de Joel Ojeda por los que fue detenido. Por: Fernando Gatti

El ex Gran Hermano ya había sido advertido sobre las peligrosas publicidades que hacía a través de las redes sociales, y el operativo fue requerido por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires.