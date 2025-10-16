Fuerza Bruta no deja de sorprender. En plena temporada de AVEN en la Sala SinPiso, la compañía teatral más innovadora del país reestrena una de sus escenas más emblemáticas: el Mylar, la pileta aérea que marcó un antes y un después en la historia del espectáculo argentino.
Con una puesta completamente renovada, nuevas sensaciones visuales y una experiencia aún más inmersiva, este regreso promete emocionar y deslumbrar al público como la primera vez.
Esta escena —que se transformó en un ícono global de Fuerza Bruta— vuelve a desplegarse sobre las cabezas de los espectadores, invitándolos a vivir un momento de pura conexión, belleza y asombro. Una oportunidad única para experimentar en primera persona una de las imágenes más potentes del teatro contemporáneo.
El regreso del Mylar reafirma el espíritu en movimiento de AVEN, el show más feliz del mundo, que sigue creciendo y transformándose en cada temporada. Tras un año de giras internacionales y una exitosa vuelta a Buenos Aires, Fuerza Bruta se proyecta con fuerza hacia el verano, renovando su energía y su compromiso con la emoción, la celebración y el encuentro.
Con funciones de jueves a domingo en la Sala SinPiso, AVEN sigue siendo una experiencia imperdible para quienes buscan vivir algo distinto: desde salidas con amigos o en pareja, hasta planes ideales para disfrutar en familia.
Fuerza Bruta vuelve a volar alto. Y esta vez, invita a todos a hacerlo sin piso.
