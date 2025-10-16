Fuerza Bruta no deja de sorprender. En plena temporada de AVEN en la Sala SinPiso, la compañía teatral más innovadora del país reestrena una de sus escenas más emblemáticas: el Mylar, la pileta aérea que marcó un antes y un después en la historia del espectáculo argentino.

Con una puesta completamente renovada, nuevas sensaciones visuales y una experiencia aún más inmersiva, este regreso promete emocionar y deslumbrar al público como la primera vez.

Esta escena —que se transformó en un ícono global de Fuerza Bruta— vuelve a desplegarse sobre las cabezas de los espectadores, invitándolos a vivir un momento de pura conexión, belleza y asombro. Una oportunidad única para experimentar en primera persona una de las imágenes más potentes del teatro contemporáneo.

Lo nuevo de Fuerza Bruta (Foto: gentileza de prensa)

El regreso del Mylar reafirma el espíritu en movimiento de AVEN, el show más feliz del mundo, que sigue creciendo y transformándose en cada temporada. Tras un año de giras internacionales y una exitosa vuelta a Buenos Aires, Fuerza Bruta se proyecta con fuerza hacia el verano, renovando su energía y su compromiso con la emoción, la celebración y el encuentro.

Lo nuevo de Fuerza Bruta (Foto: gentileza de prensa)

Con funciones de jueves a domingo en la Sala SinPiso, AVEN sigue siendo una experiencia imperdible para quienes buscan vivir algo distinto: desde salidas con amigos o en pareja, hasta planes ideales para disfrutar en familia.

Fuerza Bruta vuelve a volar alto. Y esta vez, invita a todos a hacerlo sin piso.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.