Fuerza Bruta volvió a romper todos los esquemas con el regreso de AVEN, su espectáculo más explosivo y feliz, y lo hizo a lo grande: con una función cargada de energía, emoción y una invitada de lujo.

Flor Jazmín Peña, referente absoluta de la danza y la expresión corporal, fue la gran protagonista de la noche en la Sala SinPiso (GEBA) y dejó a todos boquiabiertos con una performance que combinó vértigo, belleza y pura adrenalina.

El momento más impactante: Flor Jazmín Peña voló sobre el público

La escena más esperada llegó cuando Flor Jazmín Peña se animó a uno de los desafíos más extremos del teatro de acción: “La Grúa”.

Suspendida en el aire y sostenida por una grúa, la artista se entregó al vértigo y la emoción, volando sobre la multitud y desatando una ovación.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa / Nicolás Di Chiara @bynicodichiara

Foto: prensa / Nicolás Di Chiara @bynicodichiara

Su impronta única, su carisma y su fuerza hicieron vibrar a todos los presentes, reafirmando el espíritu de AVEN: un show donde no hay butacas ni reglas, solo la invitación a dejarse llevar, moverse y disfrutar en comunidad.

Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

AVEN: un viaje sensorial para todas las edades

Con funciones de jueves a domingo, el regreso de AVEN se vive como una verdadera fiesta sensorial. Hay DJ en vivo, salidas distintas y experiencias únicas para grandes y chicos.

Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

El espectáculo invita a volar sin piso, a reencontrarse con la alegría y a sumergirse en un universo donde todo es posible: bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena.

Estrenado en 2023, AVEN es un viaje físico y emocional que explota los cinco sentidos.

La palabra “Aven” es abstracta, una mezcla de “aventura” y “paraíso”, y eso es lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde la libertad y la felicidad están al alcance de la mano.

Fuerza Bruta: una celebración sin límites

Con un elenco renovado de actrices, actores y bailarines, Fuerza Bruta apuesta una vez más a romper sus propios límites.

AVEN es una celebración absoluta, una explosión de humanidad sin edad y sin barreras. Es emoción pura, encuentro y felicidad en estado salvaje.

Este regreso no es solo una temporada más: es la reafirmación de un sueño y la prueba de que la magia de Fuerza Bruta sigue creciendo, después de haber emocionado al mundo en hitos como el Desfile del Bicentenario o la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Entradas y datos clave para vivir la experiencia

Las funciones de AVEN se realizan de jueves a domingo en la Sala SinPiso (GEBA). Las entradas están a la venta por Ticketflash. Importante: el estacionamiento se compra aparte y no incluye el acceso al show, que debe adquirirse eligiendo entre las opciones General o Lounge.

AVEN volvió. Más feliz. Más poderoso. Más épico. Y te espera para volar sin piso.