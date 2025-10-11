Este domingo desde las 13.45,Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el actor y comediante argentino Osqui Guzmán, que recientemente atravesó un grave episodio de discriminación.

Los invitados de Juana Viale del domingo 12 de octubre (Foto: Instagram)

También serán de la partida de este fin de semana el reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín, el líder y voz de la Banda XXI Lucho Castro y la locutora Nazarena Di Serio.

SILVESTRE, EL HIJO DE JUANA VIALE, ROMPIÓ CORAZONES EN LOS MARTÍN FIERRO 2025

En la última edición de los Premios Martín Fierro, un adolescente llamó la atención. Se trata de Silvestre Valenzuela, el hijo que Juana Viale tuvo junto al actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien debutó en la alfombra roja y acaparó la atención del público.

El joven de 17 años, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo lejos de los flashes, acompañó a su madre y a su bisabuela Mirtha Legrand en la gala realizada en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Juana Viale y su hijo Silvestre Valenzuela (Foto: Movilpress)

Vestido con un sobrio traje negro y con una actitud discreta, se mantuvo unos pasos detrás de las mujeres de su familia mientras ellas atendían a la prensa, pero bastó con que las cámaras lo enfocaran para que se convirtiera en protagonista de la noche.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.