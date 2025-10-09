Demi Moore volvió a captar la atención de sus millones de seguidores al mostrar un cambio de look que remite directamente a una de las etapas más icónicas de su carrera.

La actriz sorprendió en Instagram con un nuevo flequillo recto y tupido que evoca el estilo que lucía en Striptease (1996), uno de los filmes más recordados de los años 90.

“Flequillo, antes y ahora. ¡Gracias @gucci por dejarme traerlo de vuelta por primera vez desde los días de Striptease!”, escribió Moore en el pie de la publicación que revolucionó las redes.

Demi Moore posó en Instagram e impactó con su aspecto a los 62 años: “Parece más joven que cuando era joven” | Créditos: Instagram @demimoore

La estrella de Hollywood acaba de protagonizar un fashion film para la firma italiana, y todo indica que su renovada imagen formará parte de la próxima campaña de Gucci.

DEMI MOORE, COMO EN 1996

En la foto, Moore luce un look relajado y minimalista que deja todo el protagonismo a su cabello. Eligió una remera blanca de algodón con mangas cortas y un clásico jean azul de tiro medio y corte recto, una combinación que refuerza su estilo atemporal.

El nuevo flequillo, perfectamente alineado y con un largo que apenas roza las cejas, enmarca su rostro y realza sus facciones, mientras que el resto de su melena se mantiene larga, oscura y con ondas suaves, un guiño directo a su estética noventosa.

Fiel a su estilo elegante y sobrio, la actriz completó su outfit con un collar corto de cuentas turquesa y un reloj gris de diseño minimalista. En materia de maquillaje, apostó por la naturalidad: piel luminosa, mejillas apenas sonrojadas, labios nude y un delineado sutil que realza su mirada sin excesos.

Demi Moore posó en Instagram e impactó con su aspecto a los 62 años: “Parece más joven que cuando era joven” | Créditos: Instagram @gossipeame

Pochi de Gossipeame destacó que “se ve más joven que cuando era joven”, en su cuenta de Instagram.