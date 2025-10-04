Si creés en la astrología y sos fan de la farándula, descubrí cuál sería tu “match ideal” en el mundo del espectáculo nacional, según las características que definen tu signo del zodíaco. Puede que tu pareja ideal sea alguien que jamás imaginaste… pero los astros no mienten.
ARIES (21 de marzo – 19 de abril)
Pareja ideal: Lali Espósito
Pasional, aventurera y frontal, Lali comparte la energía de Aries. Juntos serían dinamita pura, una pareja llena de intensidad, proyectos creativos y amor libre.
TAURO (20 de abril – 20 de mayo)
Pareja ideal: Nico Occhiato
Tauro busca estabilidad, sensualidad y una conexión profunda. Nico tiene ese mix de carisma tranquilo y seguridad emocional que te haría sentir en casa.
GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)
Pareja ideal: Cande Tinelli
Original, cambiante y con una mente inquieta, Géminis necesita a alguien igual de impredecible. Cande es arte, rebeldía y conversación asegurada.
CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)
Pareja ideal: Luciano Castro
Cáncer quiere amor verdadero, protección y una familia. Castro, con su lado sensible oculto bajo esa imagen ruda, es ideal para derretir tu corazón.
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Pareja ideal: Pampita
Brillan por separado, pero juntos serían una bomba mediática. Leo necesita admiración y Pampita está hecha para ser el centro de atención. Glamour, pasión y fuego.
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Pareja ideal: Diego Leuco
Virgo necesita inteligencia, estabilidad y sentido del humor sutil. Diego Leuco aporta todo eso con un plus de prolijidad y racionalidad que te enamora.
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Pareja ideal: Benjamín Vicuña
Sí, aunque es chileno, lo adoptamos en la farándula. Libra busca belleza, armonía y romance, y Vicuña es puro amor y seducción, aunque a veces… con fama de indeciso.
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Pareja ideal: La China Suárez
Misteriosa, intensa, magnética. La China es puro Escorpio, y por eso sería tu pareja perfecta. Sexo, drama y conexión psíquica garantizada.
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Pareja ideal: Duki
Aventurero, libre y apasionado por su arte. Duki sería ese compañero de vida que te lleva de gira por el mundo mientras filosofan sobre el amor y el éxito.
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)
Pareja ideal: Mirtha Legrand
Sí, Mirtha. Porque Capricornios aman el poder, el prestigio y la inteligencia. Ella es el ícono del compromiso, el trabajo y la longevidad. (O bien, cambiá por Tini si querés una versión más millennial).
ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)
Pareja ideal: Flor Vigna
Creativa, intensa y con un toque espiritual. Flor combina perfecto con la necesidad acuariana de romper moldes, reinventarse y vivir el amor sin etiquetas.
PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)
Pareja ideal: Abel Pintos
Romántico, soñador y profundo. Piscis necesita alguien que lo comprenda emocionalmente, y Abel sería ese ser sensible que canta lo que vos no sabés poner en palabras.