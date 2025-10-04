La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 6 hasta el 10 de octubre del 2025.

LUNES

Aries: Con Mercurio en Escorpio, trabajar con el otro para lograr concordancia es indispensable usar los sentimientos. Además, tu intuición se enciende para guiar conversaciones importantes y encontrar acuerdos que fortalecen tus lazos.

Tauro: Con Mercurio en Escorpio te obliga a ir por tus sueños más profundos esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Tu constancia y paciencia serán la clave para transformar esos sueños en proyectos tangibles que generen estabilidad.

Géminis: Las ideas y las sociedades para negocios no tienen energía a favor hoy, con Mercurio en Escorpio es día para tomar un descanso. Este respiro te dará la claridad necesaria para replantear estrategias y regresar con más fuerza.

Cáncer: La energía de Mercurio en Escorpio, un amigo de agua, te dará buenas pescas; concretas tus planes y festejas con amigos un logro. El apoyo afectivo que recibes fortalece tu confianza y te anima a iniciar un nuevo ciclo personal.

Leo: Trabajas los acuerdos con el otro y recibes una buena respuesta de tu familia con Mercurio en Escorpio. También se activan conversaciones pendientes que despejan dudas y refuerzan tu rol de líder en tu entorno cercano.

Virgo: Día de desacuerdos en tu ambiente laboral ya que Mercurio en Escorpio te desequilibra. Hablas y defiendes lo que sabes con la justicia, pero no siempre alcanza. Aprovecha esta energía para pulir tus argumentos y mostrar tu capacidad de análisis, que al final se impondrá.

Libra: La justicia es el don más grande que tienes y con Mercurio en Escorpio aumentan tus sentimientos por la familia. De esa manera logras construir puentes y mantener la armonía en medio de diferencias de opinión.

Escorpio: Mercurio en Escorpio te da sentido de armonía a tus sentimientos y mejoras. Tienes el don de conquistar el amor. Este período también potencia tu capacidad de expresarte con pasión y profundidad, abriendo nuevas oportunidades en tus vínculos.

Sagitario: Mercurio en Escorpio te da cualidad para sentir más cerca el amor. Éxito en los acuerdos y puedes organizarte para crecer con la pareja. Además, una visión más clara sobre tu futuro afectivo y laboral te motiva a tomar decisiones firmes y constructivas.

Capricornio: Mercurio en Escorpio frena tus acciones, la burocracia demora un tema de importancia que saldrá más adelante. Triunfas en el dinero con paciencia y disfrutas de pequeños placeres. La clave será mantener la calma, pues cada paso lento se convertirá en un avance seguro.

Acuario: Con Mercurio en Escorpio, planes con familia o compañeros de trabajo; abres tu mente a todas las oportunidades, los cambios son posibles ahora. Iluminación, inteligencia para tener más amor nuevo.

Piscis: Las amistades más unidas te dan el corazón, su amor y su trabajo. La compasión es tu don y te ocupas de los demás con Mercurio en Escorpio. Además, tu sensibilidad especial te convierte en apoyo indispensable para quienes necesitan guía.

MARTES

Aries: El pasado vuelve a ti mediante la comunicación de un amor olvidado. La luna llena los pone un poco susceptibles. Un encuentro inesperado te ayudará a aclarar sentimientos y tomar decisiones firmes. La sabiduría de las cosas simples está contigo.

Tauro: Ideas novedosas y buenas donde te destacas más que nadie. Brillo afectivo gracias a la luna llena. Nuevos apoyos llegan a tu vida y refuerzan tu seguridad en lo que construyes. Das luz y calor para proteger a los que dependen de ti.

Géminis: Tienes el don de que todos te escuchen con la luna llena.Tus palabras abren caminos a gente que se lo merecen. Una conversación importante abre nuevas posibilidades de crecimiento personal. Dominas situaciones con justicia a favor de tu lado.

Cáncer: Sentimientos encontrados con luna llena.Frénate antes de actuar con tu cambiante humor. Una charla íntima en familia trae calma y devuelve la confianza en los tuyos. Ordenas tu vida con paciencia y decoras tu casa para la felicidad.

Leo: Tu reinado crece en economía y bienes gracias a la luna llena.Defiendes tu familia antes que nada. Se abre una oportunidad de reconocimiento que refuerza tu autoestima y liderazgo. La rueda de la fortuna en la familia y el amor.

Virgo: Encuentras una persona con quien hacer un proyecto verdadero y aumentan el trabajo con luna llena. Tu constancia atrae nuevas propuestas que consolidan tu camino laboral y afectivo.Ves que tu vida con el amor mejora y progresa.

Libra: Decisiones que marcan finales con luna llena.Tomando el mando de la vida. Maestría perfecta en la profesión.Lo que cierres ahora dará espacio a logros más grandes y vínculos más auténticos. Sólo están para quienes se lo merecen y pueden seguir tu luz.

Escorpio: La entrada de la luna llena empieza a despertar el amor.Felicidad para compartir. Una mirada profunda con alguien especial despierta confianza y pasión renovada. La pareja ideal está enfrente, sólo disfrútala sin cuestionamientos.

Sagitario: Tendrás suerte inesperada con luna llena.Un toque necesario para dar alegría en el amor a tu vida en pareja.Una noticia alentadora te impulsa a mirar el futuro con más optimismo. Apertura a amores nuevos y buenos.

Capricornio: Enfrentamientos con gente que quiere tener más poder con luna llena. Soluciones rápidas y definitivas para dar corte a lo que no sirve. La firmeza en tus palabras marcará un antes y un después en tus relaciones. Número uno en las palabras, lo que dices es, y a la que no le guste, afuera de tu vida.

Acuario: Pones fin a una situación donde te sientes limitado con el amor con la luna llena. Entre dos personas logras un acuerdo bueno para tu futuro. Una decisión consciente libera espacio para vínculos más libres y felices. Escucha los consejos que tiene la gente que te ama.

Piscis: Te sientes estrella y con la suerte de tu lado para que todo te vaya bien con luna llena. La inspiración fluye y te guía hacia proyectos y personas que elevan tu ánimo. Estás aprobado, todo lo que vienes haciendo está perfecto. Sigue así y mejora vida.

MIÉRCOLES

Aries: Activas la relación con tu trabajo, recibes apoyo del otro, la luna en tu signo siguiente potencia tus logros. Encuentras motivación extra para abrir nuevas puertas. Manejas dos trabajos y recibes premios.

Tauro: Trabajas con gente que te trae suerte y consigues un bienestar material extra con luna en tu signo. Tu paciencia es clave para sostener lo que inicias. El trabajo te da paciencia.

Géminis: Tendrás reuniones laborales que dan sus frutos y la luna en Tauro te otorga beneficios económicos. Tus ideas se expanden hacia proyectos más firmes. Movimientos para mejorar.

Cáncer: Día para conectarse con el trabajo, la paciencia estará presente en todo y logras dar pasos seguros. Tu disciplina rinde frutos más rápido de lo esperado. La producción de una obra te da beneficios.

Leo: La luna en Tauro y el sol en Libra activan compromisos con el trabajo y los socios. La confianza que generas abre puertas nuevas.Te quieren y aceptan tus normas.

Virgo: La luna en Tauro mejora las cualidades de tu acción laboral y despierta deseos de cambios profesionales. Surgen oportunidades que confirman tu esfuerzo. Logros apasionados.

Libra: La luna en Tauro te ayuda a ver lo bueno del futuro en el trabajo y planear a largo plazo. Recuperas seguridad para decidir con claridad. Tendrás todo en tus manos con confort.

Escorpio: Dominas tu trabajo con buena comunicación con los demás y te sientes reconocido. Avanzas en proyectos que reflejan tu creatividad. Desbordas de amor y tus proyectos creativos dan beneficios.

Sagitario: Con la luna en Tauro vives una mejora importante en el trabajo y recibes apoyos inesperados. Tus energías se renuevan para emprender más. Bríos para aventuras y nuevos descubrimientos.

Capricornio: Sigue las enseñanzas de tu maestro y llegarás a un gran lugar profesional. Tu constancia abre camino hacia mayores responsabilidades. Das todo el amor con el corazón.

Acuario: Superación y mejoras en los proyectos profesionales con pasos firmes y claros. Surge una oportunidad para destacar con justicia a favor. Encuentras justicia a favor laboralmente.

Piscis: Con la luna en Tauro todo será sencillo y logras equilibrio en tus tareas. Lo espiritual se integra con lo práctico y refuerza tu confianza. Encuentras una herramienta para guiar tu vida y el trabajo.

JUEVES

Aries: La luna en Tauro te impulsa a ordenar tu economía y poner en valor tu esfuerzo. Una idea concreta se transforma en proyecto estable. Estabilidad material que te da confianza.

Tauro: Con la luna en tu signo refuerzas tu autoestima y logras mayor seguridad en lo que emprendes. Un nuevo comienzo fortalece tus bases. Capacidad para crear desde lo simple.

Géminis: La luna en Tauro te pide calma para resolver pendientes sin prisa. Recuperas energía al priorizar lo esencial y no dispersarte. Equilibrio en cada paso que das.

Cáncer: La energía taurina te conecta con amigos y grupos que apoyan tus metas. Nuevas alianzas surgen con un fin práctico y duradero. Unión que genera logros conjuntos.

Leo: La luna en Tauro ilumina tu área profesional y te ayuda a consolidar tu imagen. Una oportunidad sólida fortalece tu reputación. Autoridad y reconocimiento ganado.

Virgo: Con la luna en Tauro se abren caminos para aprender y crecer en lo laboral. Una propuesta distinta amplía tus horizontes.Logros que se expanden más allá de lo previsto.

Libra: La luna en Tauro te ayuda a dejar atrás cargas innecesarias y reinventarte. Tu energía emocional se transforma en fortaleza interna. Renacer hacia un ciclo positivo.

Escorpio: Los vínculos cercanos toman protagonismo con la luna en Tauro. Se activan acuerdos que te dan calma y estabilidad emocional. Unión sincera y cooperación plena.

Sagitario: La luna en Tauro organiza tu rutina y te permite mayor rendimiento. Una nueva disciplina se convierte en tu mejor aliada.Perfección a través de la práctica.

Capricornio: Con la luna en Tauro recuperas alegría y creatividad en tu labor. Un reconocimiento inesperado confirma tu talento.Claridad y éxito en lo que emprendas.

Acuario: La energía de Tauro te invita a fortalecer la base familiar y sentir apoyo. Lo simple se convierte en motor de tu bienestar.Felicidad compartida y armonía plena.

Piscis: La luna en Tauro abre tu comunicación y facilita acuerdos importantes. Tus palabras inspiran y generan confianza duradera.Noticias que traen entusiasmo y progreso.

VIERNES

Aries: Equilibrio con luna en Géminis, lograrás un buen diálogo y más comprensión mutua. Organizas un viaje de a dos que fortalece la unión. Nuevos acuerdos permiten disfrutar de momentos más armónicos. Pasión y acción con la pareja y mejoran el ánimo.

Tauro: Mejoran enormemente tu trabajo de a dos, con sociedades o parejas que se consolidan. Compras de bienes aportan estabilidad y alegría. Un proyecto material se transforma en base para crecer. Una casa a reciclar o un proyecto antiguo te motiva.

Géminis: Desde el punto de vista afectivo se recoge lo sembrado en los últimos días. Aunque tardó, el resultado llega y trae satisfacción. El reconocimiento de los demás te llena de energía.Ahora se sienten felices para disfrutar.

Cáncer: Aparece un buen extra en el diálogo que reorganiza el día con amor. El alma se enriquece con gestos sinceros y cercanos. Una charla pendiente te acerca más a quien quieres. El amor tiene muchos premios para darte.

Leo: Quedan chispas para subir al carro de a dos con la mejor energía. Arremángate y siembra afecto que será correspondido. Recuperas la confianza de alguien importante en tu vida.El amor se mejora con caricias y lo tienes.

Virgo: Buena comunicación entra en tu vida con luna en Géminis. Por fin sientes que lo correcto se abre camino y trae calma. Descubres que tu esfuerzo es valorado y respetado. Te sientes guiado por el camino del amor verdadero.

Libra: Con luna en tu gran amigo Géminis llega un tiempo de comunicación afectiva plena. Los acuerdos de pareja se fortalecen. Una propuesta inesperada mejora la conexión emocional.Planificas trabajo de a dos con alegría.

Escorpio: Todo de a dos resultará más fácil y la comunicación fluye rápidamente. Recuperas detalles que reavivan la pasión. Surge la posibilidad de cerrar una etapa y empezar otra mejor. Te animas a recuperar el amor perdido.

Sagitario: Arman una gran pareja en la cual se sentirán protegidos y plenos. La comunicación mejora y todo se disfruta más. Una celebración marca el inicio de un nuevo ciclo juntos.Organizas un festejo con tu amado.

Capricornio: Justicia que los hace brillar y demostrar cuánto amor pueden dar. Encuentras respeto y guía en la vida de pareja. Asumes un rol de liderazgo en decisiones importantes.Eres un guía para los demás y las puertas de la espiritualidad guían tu amor.

Acuario: En el amor, con luna en Géminis, surgen compromisos que encienden la pasión. Te animas a expresar lo que sientes sin miedo. Una charla profunda cambia tu perspectiva de futuro.Sentado en el trono de lo afectivo.

Piscis: Van de la mano con la pareja y la idea de comprar una casa juntos los motiva. Planificar a futuro refuerza la unión. El apoyo emocional mutuo te da tranquilidad y confianza.Tu trabajo por el amor es muy grande y te asusta, pero puedes.