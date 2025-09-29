Natalia Oreiro lució despampanante en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Televisión 2025, enfundada en un elegante y sensual vestido del diseñador argentino Javier Saiach.

Antes de ingresar al salón para disfrutar de la ceremonia, la actriz habló con Zaira Nara e Iván de Pineda, desplegó su encanto ¡y casi pierde un anillo en la red carpet!

“Estoy como para casarme esta noche. Es un vestido de Javier Saiach, una belleza. Estoy muy contenta de poder lucir un diseño argentino”, les dijo Oreiro a los conductores.

Y continuó: “Estoy feliz. Cada vez que me convocan a los Martín Fierro, para mí es un honor”.

Atenta a los movimientos de Natalia y contemplando su look con admiración, Zaira advirtió una joya en la alfombra: “¡Se cayó un anillo! ¡Paren! Se cayó un diamante”.

Y Natalia reaccionó: “Uy, vamos a guardarlo... No, mejor volvamos a ponerlo”.

Sobre su presencia en los Martín Fierro 2025, la artista apuntó: “Me encanta este momento para celebrar y reencontrarnos con las personas con las que fuimos convocados. En nuestro caso, estamos nominados por Iosi y Santa Evita”.

