El caso estremeció a todo el país: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez aparecieron descuartizadas y enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela.

Las tres jóvenes, de 20 y 15 años, estaban desaparecidas desde el viernes.

El hallazgo se produjo en la madrugada del miércoles, tras un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la localización de uno de los celulares de las víctimas.

Así fue el operativo que permitió dar con los sospechosos

La investigación arrancó cuando la DDI de La Matanza detectó movimientos sospechosos en una vivienda de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí, los agentes encontraron a dos personas —un hombre y una mujer— limpiando con lavandina las paredes y los pisos, en medio de un fuerte olor a cloro y manchas de sangre.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, describió la escena: “Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”. Los investigadores notificaron de inmediato al fiscal Gastón Dupláa, quien ordenó sellar la propiedad y pidió la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense y la brigada canina.

Los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son los de las jóvenes de La Matanza. Crédito: NA

En el fondo de la vivienda, los perros marcaron una zona de tierra removida. Allí, los efectivos hallaron los restos de las tres chicas, enterrados en el patio.

Quiénes son los cuatro detenidos y cómo los atraparon

Los primeros dos detenidos fueron sorprendidos en plena limpieza de la escena del crimen. Luego, la investigación avanzó sobre los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de ellos sería un presunto narco que opera en la villa 1-11-14.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

Tras un seguimiento que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, la policía localizó a la pareja en un hotel alojamiento de la zona y los detuvo.

Así, sumaron cuatro los imputados por homicidio agravado, todos a disposición de la Justicia. Por la posible conexión con una banda narco, intervino la PROCUNAR.

Una trampa mortal: cómo engañaron a las víctimas

El ministro Alonso explicó que las jóvenes fueron invitadas a un supuesto evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa.

“Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, sostuvo.

La investigación se centró desde el principio en la hipótesis de una emboscada narco. El análisis de los teléfonos celulares permitió reconstruir el trayecto: de La Matanza, la camioneta pasó por Lomas de Zamora y terminó en Florencio Varela. Equipos de la DDI trabajaron durante horas revisando cámaras en distintos puntos del conurbano hasta dar con la camioneta Tracker adulterada que fue clave para resolver el caso.

“Alrededor de las dos, tres de la mañana hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, relató Alonso.

La investigación sigue abierta: buscan a más responsables

Aunque hay cuatro detenidos, el ministro de Seguridad bonaerense advirtió que la causa no está cerrada. “Sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación, no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación”, afirmó.