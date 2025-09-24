La conmoción y el dolor golpean fuerte en Florencio Varela tras la confirmación del hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes a la noche.
En diálogo con TN, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, rompió el silencio y dejó una imagen que estremece.
“Llega la noche y lo único que dice es ‘mamá’”, contó sobre su bisnieto, el hijo de Brenda, de apenas un año, que ahora reclama por su madre.
El pedido de Justicia y la bronca por la investigación
Antonio no ocultó su indignación por cómo avanzó la causa y apuntó contra la Justicia: “Recién ayer hicieron el barrido de celulares que permitió encontrar los cuerpos. Es una injusticia”, denunció.
El hombre, visiblemente afectado, insistió en que la familia necesita respuestas: “Por qué la mataron y quién la mató hubiera querido saber. Nadie sabía esto, las únicas que saben lo que pasó son ellas tres”, afirmó.
“Lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande. Como familia vamos a seguir unidos. No queremos llegar a hacer algo que no queremos”, agregó, dejando en claro el dolor y la impotencia que atraviesan.
El dolor de una familia que busca respuestas
La familia de las víctimas reconoció los cuerpos. “Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, se lamentó Antonio, que no baja los brazos y promete seguir buscando respuestas.