La conmoción y el dolor golpean fuerte en Florencio Varela tras la confirmación del hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes a la noche.

En diálogo con TN, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, rompió el silencio y dejó una imagen que estremece.

“Llega la noche y lo único que dice es ‘mamá’”, contó sobre su bisnieto, el hijo de Brenda, de apenas un año, que ahora reclama por su madre.

Incendiaron la camioneta blanca donde se subieron las Morena, Lara y Brenda en zona Oeste (Foto: captura TN)

El pedido de Justicia y la bronca por la investigación

Antonio no ocultó su indignación por cómo avanzó la causa y apuntó contra la Justicia: “Recién ayer hicieron el barrido de celulares que permitió encontrar los cuerpos. Es una injusticia”, denunció.

El hombre, visiblemente afectado, insistió en que la familia necesita respuestas: “Por qué la mataron y quién la mató hubiera querido saber. Nadie sabía esto, las únicas que saben lo que pasó son ellas tres”, afirmó.

Antonio, el abuelo de dos de las víctimas del triple crimen.

“Lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande. Como familia vamos a seguir unidos. No queremos llegar a hacer algo que no queremos”, agregó, dejando en claro el dolor y la impotencia que atraviesan.

El dolor de una familia que busca respuestas

La familia de las víctimas reconoció los cuerpos. “Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, se lamentó Antonio, que no baja los brazos y promete seguir buscando respuestas.