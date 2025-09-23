El cantante italiano Eros Ramazzotti rompió el silencio tras la difusión del polémico video con Evangelina Anderson, donde se lo ve muy cerca de la modelo e incluso intentando darle un beso.

La escena, captada en la Semana de la Moda de Milán, generó revuelo en las redes y en la televisión argentina por la reacción de Eva, que se mostró incómoda al correrse en ese momento.

En un audio enviado al programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), el intérprete de La cosa más bella minimizó el hecho: “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente —divertido— con la chica. Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”, aclaró.

De esta manera, el artista negó cualquier tipo de affaire o interés amoroso con la ex de Martín Demichelis. Además, insistió en que está soltero y que la situación fue malinterpretada.

EL CONTEXTO DEL ENCUENTRO

Anderson viajó a Milán junto a sus amigas Majo Martino y Milca Gili, quienes también dieron su testimonio. Milca aseguró: “Fue todo muy respetuoso y lindo, en el momento de la foto pasó eso, jugando. Hablé con él y se quedó mal porque lo tomaron para otro lado, pero fue realmente un chiste”.

Por su parte, Majo Martino detalló cómo fue la intimidad de la reunión en la casa de Eros: “Nos invitó a comer, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.

El episodio también fue debatido en el programa Los Profesionales, donde la reacción de Evangelina al correrse generó discusión entre Flor de la V y sus panelistas. Sin embargo, tanto los amigos presentes como el propio Ramazzotti coincidieron en que “ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.