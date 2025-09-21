Desde que Evangelina Anderson está soltera, se la vincula con distintos hombres y hace semanas los rumores fuertes indican que tendría una relación con Juanjo Purata.

Primero, se los vinculó por la interacción en redes. Luego, trascendió un video donde presuntamente estaban juntos en un shopping, pero enseguida fue desmentido por ella e incluso la fisonomía del hombre que la acompañaba no se condice con la del futbolista.

Pero todo indica que alguna historia existe entre ambos, al menos, por parte de él con likes en muchas publicaciones de ella.

Quién es el futbolista que no para de likear a Evangelina Anderson | Créditos: Instagram @juariu

QUIÉN ES JUANJO PURATA

Juan José Purata es un futbolista mexicano que tiene 27 años y juega en Tigres de la liga de su país. Además, representa a México internacionalmente.

Quién es el futbolista que no para de likear a Evangelina Anderson | Créditos: Instagram @juanjopurata

Juanjo mide 1,88, pesa 77 kilos y es muy activo en redes sociales, donde no sólo le da like a Evangelina Anderson, sino que también sube fotos de sus partidos y entrenamientos, además de algunas publicidades para las que posa.

En las últimas horas, un análisis de Juariu reveló que el futbolista le da like a todas las publicaciones de la modelo argentina, lo que refuerza la teoría que nació hace semanas.