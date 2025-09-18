Este miércoles, Fabiana Cantilo reunió a una verdadera multitud de celebridades en el Centro Cultural 25 de mayo, en Villa Urquiza, para asistir al estreno de Lágrimas de Fuego, el film de Gabriel Grieco que está basado parcialmente en sus vivencias.
Al estreno asistieron muchos integrantes del elenco como Andrea Rincón, Julia Zenko, Viviana Saccone, Claudia Puyó, Magui Bravi, Nico Maiques, Tweety González, Valeria Bertuccelli, Fena Della Maggiora, Santiago Montes de Oca y Paz Lucila.
Además, se produjo el esperado reencuentro entre Fabiana Cantilo y Mica Riera, la actriz que la interpretó en la recordada serie de Fito Páez para Netflix, El amor después del amor (2023).
LAS FOTOS DEL ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE FABIANA CANTILO Y GABRIEL GRIECO CON LOS FAMOSOS PRESENTES
