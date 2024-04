Fabiana Cantilo, una de las cantantes más reconocidas del rock argentino, reveló que vive al día. Sincera, admitió que no hizo las cosas bien y contó cómo hace para pagar el alquiler. “Encima, no tengo casa”, se lamentó.

“Me gasté todo mi dinero, tengo para vivir al día. Hoy canto para vivir y está bueno porque de lo contrario no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera; me chupa un huevo todo. Por lo menos, dos shows por mes tengo que hacer para pagar el alquiler porque encima no tengo casa”, expresó en una ida y vuelta con Infobae.

“Y yo lo que digo es ‘jodete por drogadicta, por no hacer las cosas bien’.

Acto seguido, contó en qué se gastó todo el dinero. “Y yo lo que digo es ‘jodete por drogadicta, por no hacer las cosas bien’. No me quejo. Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan ‘a esta no la voy a contratar nada’. No tenía como Lali o Fito, que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son adictos al trabajo, además. Yo no, yo soy Lady Vaga”, cerró, sincera.

FITO PÁEZ Y FABIANA CANTILO, MUY CONTENTOS POR INCURSIONAR EN UN NUEVO GÉNERO MUSICAL

La expareja amorosa compartió en Instagram imágenes de lo que se viene. Allí se pueden ver a los músicos en el estudio: Cantilo cantando mientras Páez toca el piano con la presencia de quien le da voz a la Nonpalidece, Néstor Ramljak.

“Tenemos el inmenso privilegio de contarles que nos acompañan Fabiana Cantilo y Fito Páez, quienes han inundado de arte este lado del mundo. Este es el cuarto corte de nuestro último disco HECHO EN JAMAICA!”, explica el posteo.

“Gracias Fabiana y Fito por este recuerdo imposible de borrar. Gracias por dejarnos estar cerca de esa llama que incendia de música este tiempo”, cierra.