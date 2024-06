Fabiana Cantilo visitó La Peña de Morfi, programa de Telefe conducido por Diego Leuco y Lizy Tagliani, y protagonizó un momento de enorme tensión que se viralizó en redes sociales.

Luego de haber interpretado su primer tema, se preparó para arrancar el segundo. Cuando se dio cuenta de que su voz no era amplificada por el micrófono, se quejó.

“Me cortaron, me cortaron, me cortaron acá, esto no me gusta…”, señaló, molesta. Acto seguido, un sonidista le explicó que todo funcionaba bien, por lo que no tendría que tener problemas para que su voz se escuchara.

FABIANA CANTILO, FINALMENTE, PUDO CANTAR

Luego de haberse quejado por segunda vez, esperó unos segundos y, finalmente, el micrófono de Fabiana funcionó correctamente.

“Ah, acá está. No sé por qué me lo cortan, ¡monstruo!”, cerró, divertida, desdramatizando la situación.