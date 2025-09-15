La 77ª edición de los premios Emmy dejó momentos históricos, sorpresas y también discursos con fuerte contenido político. La gran ganadora de la noche fue The Studio, la sátira de Apple TV+ sobre los grandes estudios de Hollywood, que se consagró como la comedia más premiada en la historia de la televisión con 13 estatuillas, superando a The Bear, récord hasta el año pasado.

La serie protagonizada por Seth Rogen arrasó en las categorías principales, incluida Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor. En tanto, The Pitt se quedó con el Emmy a Mejor Serie de Drama, imponiéndose sobre Severance, la más nominada de esta edición. Su protagonista, Noah Wyle, ganó como Mejor Actor de Drama, mientras que Britt Lower y Tramell Tillman fueron reconocidos como Mejor Actriz y Actor de Reparto respectivamente.

Succession, Ted Lasso y The White Lotus, las series con más nominaciones en los premios Emmy

En el rubro de miniseries, Adolescence fue otra de las grandes triunfadoras con ocho premios, entre ellos Mejor Dirección para Stephen Graham, quien además fue galardonado como Mejor Actor Principal. El británico emocionó al dedicarle el premio a su esposa: “Sabes que sin ti yo estaría muerto”, confesó.

QUÉ SERIES FUERON LAS MÁS GANADORAS DEL EMMY 2025

El joven Owen Cooper, de apenas 13 años, hizo historia al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy en interpretación, gracias a su rol en Adolescence. Sin embargo, The Penguin (HBO Max) no se quedó atrás y conquistó nueve galardones, con una Cristin Milioti ovacionada al recibir su premio como Mejor Actriz en Serie Limitada.

La gala también fue escenario de mensajes políticos. Javier Bardem, con una kufiya palestina, denunció “el genocidio en Gaza”. Hannah Einbinder y Meghan Stalter también se expresaron en apoyo al pueblo palestino, generando gran repercusión.

Ozzy Osbourne (Foto: A&E)

El homenaje a Ozzy Osbourne y la nostalgia por reuniones icónicas como las de Gilmore Girls y Law and Order completaron una noche cargada de emoción, en la que incluso Stephen Colbert, recientemente cancelado por CBS, recibió un Emmy y bromeó con Donald Trump en un discurso que levantó aplausos y ovaciones.

EL LISTADO COMPLETO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS EMMY 2025

Mejor serie de comedia:

The Studio

Mejor serie de drama:

The Pitt

Mejor serie limitada:

Adolescence

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (The Studio)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (Severance)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (Adolescence)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (The Penguin)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (Severance)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (Adolescence)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (Adolescence)

