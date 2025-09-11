¿Qué pasaría si Carlos Gardel y Frank Sinatra se hubieran cruzado en la Gran Manzana? Esa es la pregunta que dispara el nuevo musical escrito y producido por Raúl López Rossi y Gustavo González, una obra que invita a soñar con un encuentro imposible pero cargado de emoción y música.

La historia se sitúa en Nueva York, hacia 1934, y propone un diálogo imaginario entre dos íconos de la canción mundial.

La producción ejecutiva está a cargo de Roxana Pulido Aguado, mientras que la dirección corre por cuenta de Karina Insausti.

La puesta en escena lleva la firma de Natalia del Castillo, la dirección musical es de Nico Posse y la fotografía está en manos del maestro José María Hermo.

Roxana Pulido y Karina Insausti. Fotos: gentileza producción

Fotos: gentileza producción

Un elenco de lujo para una noche de leyenda

El musical cuenta con Oscar Lajad en el papel de Gardel y Pablo Turturiello como Sinatra, dos artistas que logran transmitir la esencia y el carisma de estos gigantes de la música.

A ellos se suma Antonella Misenti, quien interpreta a Nancy Barbato, la prometida de Sinatra, aportando una mirada íntima y humana a la historia.

La obra no solo homenajea a Gardel y Sinatra, sino que también explora el cruce de culturas, estilos y sueños que marcaron una época dorada para la música internacional.

Con una puesta en escena cuidada y una dirección musical de alto nivel, el espectáculo promete emocionar tanto a fanáticos del tango como a amantes del jazz y la canción popular.

Detrás de escena: un equipo que apuesta a la excelencia

El proyecto reúne a un equipo artístico y técnico de primer nivel, con nombres reconocidos en el ambiente teatral y musical.

Fotos: gentileza producción

La dirección de fotografía de José María Hermo y la dirección musical de Nico Posse garantizan una experiencia visual y sonora de primer nivel, mientras que la dirección de puesta en escena de Natalia del Castillo aporta dinamismo y profundidad a cada cuadro, en un trabajo en conjunto con la directora de la película Karina Insausti.

Fotos: gentileza producción

La producción ejecutiva de Roxana Pulido Aguado asegura que cada detalle esté cuidado para transportar al público a ese Nueva York de los años 30 donde todo parecía posible.

Un homenaje a la música y a los sueños

El musical que imagina el encuentro entre Gardel y Sinatra es mucho más que una ficción: es un homenaje a la pasión, la amistad y el poder de la música para unir mundos.

Una propuesta imperdible para quienes buscan emocionarse y dejarse llevar por la magia del teatro.

La película está disponible también en la plataforma de Disney+.

El XIII Festival Internacional de Cine de la Mujer abre su programación con esta joyita musical

Del 17 al 21 de septiembre de 2025, el Municipio de Punta del Este será el escenario de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, CINEFEM, Con Una Mirada de Mujer.

La organización ultima detalles de la programación, que incluirá una amplia selección de títulos, estrenos, charlas y espacios especiales.

El festival rendirá homenaje a la trayectoria artística rioplatense de la actriz argentina Mimí Ardú.

En la Competencia Oficial, participarán más de 28 países con cerca de 50 películas inscritas. Un jurado de seis críticos especializados evaluará las producciones para otorgar el Premio Jorge Jellinek en categorías como mejor actriz, mejor actor, dirección, guion, mejor documental y mejor película del festival.

También se entregará el premio Solanas Vacation, que incluye estadías en complejos turísticos de Uruguay, Argentina y Brasil para los ganadores. Más de 20 directoras presentarán sus films, destacándose Andy Romero (Paraguay), Karina Insausti (Argentina), Rox Pulido (Argentina) y Valentina Baracco (Uruguay).

La organización del festival está a cargo de su director Fernando Goldsman.

La entrada será libre y gratuita para todas las funciones.