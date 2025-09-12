Hay series tocadas por la varita mágica, y una de ellas es la protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell que narra el vínculo tan original como poco probable entre una podcastera agnóstica y un rabino.

La referencia es a Nadie quiere esto, la comedia romántica que en su primera temporada permaneció durante seis semanas en el top 10 mundial de series en inglés de Netflix y alcanzara el top 10 en 89 países.

Y como todo éxito, hay que aprovecharlo al máximo, por lo que pronto llega a la plataforma de streaming la segunda parte, con novedades en cuanto a la trama y la incorporación de más figuras.

De qué trata Nadie quiere esto

Joanne (Bell), una agnóstica presentadora de podcast, y Noah (Brody), un rabino poco convencional que acaba de terminar con su pareja, se conocen en una fiesta. Se van del lugar juntos y, pese a sus diferencias, perciben que hay algo entre ellos.

Pero también se dan cuenta de que hay muchas cosas que podrían interponerse en su romance, como sus perspectivas opuestas de la vida, los desafíos de las relaciones modernas y las intromisiones de sus familiares, entre ellos Morgan, la hermana de Joanne, y Sasha, el hermano de Noah.

Química en pantalla para Nadie quiere esto.

Quiénes actúan en Nadie quiere esto

Además de los protagónicos de Adam Brody y Kristen Bell, en la exitosa serie de comedia trabajan Jackie Tohn como Esther, la mujer de Sasha; Michael Hitchcock es Henry, el padre de Joanne y Morgan; y Paul Ben-Victor es Ilan, padre de Noah y una especie de guía moral.

Además, Sherry Cola es Ashley, amiga de Joanne; Shiloh Bearman es Miriam, la hija adolescente de Sasha y Esther; Stephanie Faracy es Lynn, madre de Joanne y Morgan; Tovah Feldshuh es Bina, madre de Noah; y Emily Arlook es Rebecca, la novia “perfecta” de Noah que espera que él le proponga casamiento.

Cambios que se vienen en Nadie quiere esto

La segunda temporada introduce cambios clave en el equipo creativo. Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, reconocidos por su trabajo en la serie Girls de HBO, asumen el rol de showrunners y productores ejecutivos, sumándose a Erin Foster, Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan, Oly Obst y Nora Silver, presidenta de Jenni Konner Productions.

Además, esta nueva temporada contará con la participación especial de Leighton Meester, esposa de Adam Brody en la vida real, junto a Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed.

La trama toca una historia de amor desde la perspectiva de alguien que eligió el judaísmo.

Historia real

La trama está influenciada por las vivencias de su creadora. “Esta serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío. Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable, no hay nada de qué quejarse”, explicó Foster.

Pero a la vez advierte, por si hacía falta, que la serie no hace ninguna declaración política. “Quería contar una historia judía, pero desde la perspectiva de alguien que eligió el judaísmo”.

Cuándo se estrena Nadie quiere esto temporada 2

La fecha de estreno de la segunda temporada de Nadie quiere esto fue confirmada por Netflix. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 23 de octubre de 2025.