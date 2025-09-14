Prime Video cuenta con una generosa biblioteca de series y películas para todos los gustos. Desde thrillers psicológicos para los amantes de la intriga, pasando por producciones de ciencia ficción hasta comedias románticas para los que disfrutan sentir mariposas en la panza.

Justamente este último grupo puede disfrutar de El mapa que me lleva a ti, también conocida como The Map That Leads to You, una película que está basada en el libro homónimo del autor americano Joseph Monninger que se publicó en 2017 y y dirigida por el reconocido cineasta Lasse Hallström (Chocolat, Querido John).

// Prime Video: la serie con un actor de La Casa de Papel que es pura adrenalina

De qué trata El mapa que me lleva a ti

Durante 1 hora 38 minutos, la película lleva a los espectadores a un viaje emocional por Europa donde el amor desafía planes y destino. Una de esas historias que son perfectas justo cuando uno necesita volver a creer en el poder de las conexiones humanas.

El filme presenta a Heather Mulgrew (interpretada por Madelyn Cline), una joven recién graduada que decide recorrer el Viejo Continente junto a sus amigas antes de regresar a su vida cuidadosamente planificada. Durante ese viaje conoce a Jack (KJ Apa), un hombre desconocido con quien inicia un romance tan intenso como inesperado.

Heather Mulgrew, la cara de El mapa que me lleva a ti por Prime Video.

Lo que empieza como una historia de verano se transforma en algo más profundo. A medida que ambos se acercan, salen a la luz secretos que pondrán a prueba su conexión. Sus decisiones durante este viaje no sólo marcarán su relación sino también definirán el rumbo de sus vidas.

La obra del escritor americano que combina emociones intensas con escenarios deslumbrantes y reflexiones sobre el destino, fue adaptada para el cine por Les Bohem y Vera Herbert (conocida por This Is Us), dos guionistas expertos en construir historias humanas, con alma.

Quién es quién en El mapa que me lleva a ti

Madelyn Cline como Heather Mulgrew. La protagonista de la historia, una joven recién graduada que inicia un viaje por Europa en busca de respuestas y, sin planearlo, del amor.

KJ Apa como Jack. Un misterioso viajero con quien Heather vive un romance inesperado que desafía sus planes de vida.

Sofia Wylie como Connie. Una de las amigas que acompaña a Heather durante su viaje por Europa.

Madison Thompson como Amy. Otra de las amigas cercanas de Heather, parte esencial del grupo que la impulsa a explorar el mundo.

Por qué El mapa que me lleva a ti es uno de los romances esperados.

Orlando Norman como Raef. Un personaje secundario que forma parte del recorrido emocional de Heather.

Josh Lucas. Aunque su papel aún no ha sido revelado, se sabe que tiene una participación relevante en la historia.

Eva García Montiel. Aporta una presencia internacional al elenco, aún sin detalles específicos sobre su personaje.

Giuseppe Schillaci como Marco: Su personaje añade color y cultura al entorno europeo donde se desarrolla gran parte de la trama.

// La terrible historia real detrás de la serie documental Marcial Maciel: El lobo de Dios, de HBO

El encanto de los paisajes

“El mapa que me lleva a ti” se filmó principalmente en Terrassa, España, en 2024, pero la película también incluyó rodajes en Barcelona y San Sebastián.

Pero también ciudades de Portugal como Porto con sus calles empedradas y fachadas de azulejos, y Lisboa con sus tranvías amarillos y miradores con vistas al río Tajo.