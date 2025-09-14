Grego Rossello rompió el silencio y contó los verdaderos motivos de su salida de Luzu TV. El conductor y streamer, que fue parte del canal de Nico Occhiato durante varios años, explicó que vivió situaciones incómodas que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse.

Invitado a LAM, Rossello enfrentó las preguntas de Yanina Latorre y Pepe Ochoa, quienes lo interrogaron directamente por su relación con Occhiato.

“Yo trabajé muy bien con Nico, esa es la verdad”, aclaró en un primer momento. Sin embargo, cuando le consultaron si consideraba que su ex jefe tenía códigos, respondió con una sonrisa nerviosa y sin demasiada seguridad: “No sé”.

Grego Rossello habló de su salida de Luzu TV y apuntó a Nico Occhiato: “Hubo cosas que me incomodaron” | Créditos: captura LAM

GREGO ROSELLO SOBRE SU SALIDA DE LUZU

Uno de los puntos que más revuelo generó fue la referencia a la relación de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, que comenzó después de la ruptura de la bailarina con Agustín Franzoni, compañero y amigo de Grego.

Grego Rossello y Agus Franzoni marcan tendencia con sus looks en el verano 2025 en Punta del Este.

“Sí, obvio que me incomodó la situación. Agus era mi amigo y vi todo eso de cerca. Lógicamente me generó incomodidad, pero yo no iba a tomar decisiones laborales solo por eso”, admitió.