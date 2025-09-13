Sarah Burlando y Ana García Moritán son amigas y disfrutan de distintos momentos de diversión y aprendizaje.

Barby Franco publicó un video donde se ve a su niña con la hija de Pampita bailando con un cambio de look, obviamente, jugando.

Las pequeñas bailan y saltan agarradas de la mano y con cintas fucsia colgadas de sus cabellos, para simular una cabellera bicolor.

SARAH BURLANDO Y ANA GARCÍA MORITÁN EN EL CUMPLEAÑOS DE MOOREA

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, cumplió ocho años y lo festejó con otros niños, rodeada de amor, color y diversión.

SARAH BURLANDO Y ANA GARCÍA MORITÁN EN EL CUMPLEAÑOS DE MOOREA | Créditos: Instagram @barbaritafranco21

Allí estuvieron los amigos de la modelo y Barby Franco fue la encargada de llevar a su hija, pero también a Ana García Moritán.