A tres meses de una delicada operación, Marta González volvió a mostrarse en público y conmovió a todos con su testimonio.

La actriz, que atraviesa una nueva batalla contra el cáncer de mama, participó de una entrevista en vivo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV), donde habló sin filtros sobre su presente y su recuperación.

“Todavía estoy transitando la recuperación porque la metástasis no se cura. O sea, yo estoy viviendo una metástasis. En principio me planchó bastante, dije, bueno, ¿para qué? Ya está. Y después dije, todo el mundo, lo único seguro es que nos vamos a morir. ¿Qué hago? ¿espero a la parca acostada? No, no puedo. Y ahora estoy contenta, porque voy a hacer teatro”, contó Marta, con la sinceridad y el humor que la caracterizan.

Marta González. Captura: Intrusos / América TV

“Hace 25 años que le vengo ganando al cáncer”

La actriz repasó su dura historia y no dudó en ponerle palabras a lo que vive: “Yo hace 24, 25 años que le estoy ganando al cáncer. Pero eran todos cáncer de mama primarios. Este último pasó de grado secundario. Me cagó este. Viste, hay que ser bruta. No hay que pasar de grado en esto. Y bueno, las células se fueron a la piel y eso es lo que estoy tratando de parar”, relató, siempre con una sonrisa.

Marta González y Adrián Pallares. Captura: Intrusos / América TV

Durante la charla, Marta González mostró que, debido a la quimioterapia, está usando una peluca que le dio Oscar Colombo.

Se quitó el postizo en cámara y explicó: “Creo que hay que mostrar eso y hay que decir que no tenemos que tener vergüenza, porque estamos transitando una enfermedad. Yo no soy enferma, yo tengo una enfermedad, que si Dios quiere, la estoy venciendo desde hace 25 años. Esta es más jodida, pero bueno”.

El diagnóstico y el nuevo tratamiento de Marta González

Marta González recibió el diagnóstico más reciente en 2024, cuando una biopsia confirmó la reaparición del cáncer de mama.

Esta vez, las células malignas se expandieron e invadieron parte de su piel, aunque los médicos aclararon que no se trata de un cáncer de piel, sino de una manifestación vinculada al cáncer de mama que permanece debajo de la superficie cutánea.

Marta González. Foto: eltrece

Frente a este nuevo desafío, la actriz inició un tratamiento de inmunoterapia y se sometió a una nueva cirugía en mayo pasado, buscando frenar el avance de la enfermedad. Desde entonces, se realiza controles médicos constantes y sigue procedimientos específicos para contrarrestar los efectos del brote.

El apoyo de su entorno y su mensaje de esperanza

A pesar de la complejidad del cuadro, Marta González mantiene una actitud positiva y se apoya en su familia y sus seguidores, que la acompañan en cada paso. “Trabajar y sostener una rutina me da fuerzas para sobrellevar la enfermedad”, aseguró en varias oportunidades.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la actriz sigue apostando a la vida y a sus proyectos profesionales. “Voy a hacer teatro”, anunció.