Marta González, una de las actrices más queridas, contó muy emocionada que a sus 80 años recibió una inesperada propuesta laboral que la tiene muy entusiasmada.

“A los 80 años voy a hacer algo nuevo. Me parece bárbaro”, expresó, muy ilusionada, en diálogo con Teleshow, a pocos días del estreno de 80/20, su nuevo streaming en Vorterix.

Marta contó que se suma a un streaming. Foto: IG | martagonzalezactriz

“Me llamó Malena (Guinzburg), cosa que yo no tengo ninguna conexión con ella. Lo vi y dije: ‘Voy a hacerlo’. Me encantó la propuesta porque me parece que no hay gente grande en streaming”, aseguró, segura de la decisión que tomó de sumarse al formato favorito entre los jóvenes.

¿CUÁNDO ARRANCA MARTA GONZÁLEZ EN 80/20?

El streaming 80/20 reunirá a Malena Guinzburg, Brisa Domínguez y Marta González.

“Mañana empiezo a juntarme con ellas. Salimos el 12 de marzo”, adelantó la actriz, contentísima.