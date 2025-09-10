Algunas semanas después de que se rumoreara que planeaba dejar de trabajar en Bienvenidos a ganar junto a su ex, Laurita Fernández, Claudio “Peluca” Brusca fue internado de urgencia y Juan Etchegoyen pudo hablar con el productor, que le explicó los motivos.

“Quiero arrancar el programa con una información de último momento que tiene que ver con Peluca Brusca, tiene que ver con el ex de Laurita Fernández que hace unos días tuvo un problema de salud”, anunció el conductor de Mitre Live.

“Está bien Peluca”, reveló Etchegoyen para llevar tranquilidad al público. “Primero quiero contar eso. Está bien Peluca, está bien el ex de Laurita, el prestigioso productor de televisión, pero tuvo que ser internado de urgencia en las últimas horas y estuve hablando un poquito con él”, agregó.

Foto; Instagram

INTERNARON DE URGENCIA A “PELUCA” BRUSCA, EL EX DE LAURITA FERNÁNDEZ Y PREOCUPA SU SALUD

“Me contó dónde estuvo, dónde lo internaron y demás”, señaló Juan, que detalló lo que le ocurrió al histórico productor de Kuarzo. “Me dice ‘Tuve un cólico renal hace dos meses. No pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo. Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado y hoy me sacaron el catéter’”, relató.

Etchegoyen continuó con la lectura del mensaje: “’La verdad que fue tanta la buena onda y la buena atención y el pedido de los médicos para que cuente lo que trabajan. Por ahora estoy bien y como pude vine a grabar y ya estoy en el canal porque amamos hacer Bienvenidos a ganar y más un día como hoy’”, agregó el conductor, que agregó que la atención fue en el Hospital Santojanni.

“Me contaba algunas cosas Peluca que tienen que ver con el revuelo que se generó cuando lo vieron porque claramente lo relacionan a Laurita Fernández, su expareja y de buena onda me está contestando Peluca que, insisto, está bien”, cerró Juan.

