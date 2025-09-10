La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin sorprendió al mundo del espectáculo. La pareja había celebrado su boda a lo grande y, tras una temporada juntos en Madrid, decidieron tomar caminos separados. Ahora, una voz cercana a la hija de Marcelo Tinelli reveló nuevos detalles que dejan mal parado al cantante.
Leé más
En diálogo con Matías Vázquez, Mimi Alvarado, íntima amiga de Cande, aseguró que parte del conflicto tuvo que ver con las actitudes de Sorokin. “Coti era algo machista, a él le molestaba un poco cómo Cande a veces se vestía, y después ella abrió los ojos y dijo basta”, comentó sin vueltas.
La joven aclaró que nunca presenció un maltrato, pero sí un patrón de control que habría cansado a la influencer: “Creo que ella se hartó de ese control con la ropa y demás. Hay otras internas, pero no las voy a decir”, lanzó.
QUÉ DIJO CANDE TINELLI SOBRE SU RUPTURA
La propia Candelaria ya había dado pistas sobre la crisis en enero, cuando reconoció: “Veníamos mal, muy mal. Dejé todo por él y me olvidé de mí, pero nada es suficiente a veces. Soy fuerte, voy a estar bien”, expresó al confirmar el distanciamiento.
Meses más tarde, en una nota con LAM (América), la artista volvió a hablar del tema y explicó que la intensidad de ambos jugó en contra. “Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Nos separamos, volvimos y quisimos apostar por todo, quizás demasiado rápido. Más allá del casamiento, hoy no tiene el peso que tenía antes”, sostuvo.
Además, aseguró que mantiene un buen vínculo con Coti Sorokin, aunque dejó una definición contundente: “Nunca más voy a pasar por el registro civil. Hoy las relaciones son más difíciles, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Fue apresurado, pero no me arrepiento. Uno aprende de todo”, concluyó.