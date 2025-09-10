La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y Chino Darín revolucionó las redes sociales, y entre los cientos de mensajes de cariño que recibió el posteo de la actriz española se destacó el de Calu Rivero, ex pareja del actor argentino.

La actriz expresó públicamente su alegría por la paternidad del Chino, con quien estuvo de novia en 2013. Su romance duró menos de un año y terminó en armonía.

EL MENSAJE DE CALU RIVERO A CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ

“Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades @ursulolita y @chinodarin”, escribió Calu, junto a dos emojis de corazón.

El gesto llamó la atención de los seguidores, simplemente por tratarse de una ex pareja de Darín, pero reaccionaron a las palabras de Rivero con empatía.

Foto: Instagram.

El posteo de Úrsula superó los dos millones de likes y cosechó innumerables mensajes de famosos, felicitándolos por el embarazo.

Actualmente, Calu Rivero vive en Uruguay con Aito de la Rúa, con quien formó una familia. La actriz es mamá de Tao y Bee.

